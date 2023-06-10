Kadına şefkat yakışır - Kuzey Marmara hanımlar uhuvvet buluşması yapıldı

Marmara Uhuvvet Buluşmasının ikincisi Tekirdağ’da gerçekleştirildi. Bu yılki Uhuvvet Buluşmasının panel konusu ise ‘Kadın’ idi. Program uhuvvet için güzel bir zemin oluşturdu.

Elifnur Uşunlu - Tekirdağ

Geçtiğimiz yıllarda gençlik konulu panel ile ilki düzenlenen Marmara Uhuvvet Buluşmasının ikincisi 3 Haziran cumartesi günü Tekirdağ’da gerçekleştirildi.

Tekirdağ ile birlikte Çorlu, Kırklareli ve Edirne’nin de ev sahipliğini yaptığı programa farklı il ve ilçelerden yoğun bir katılım oldu. Yalova, Bursa, İzmit, Çanakkale, Marmara Ereğlisi, Adapazarı ve İstanbul ise programa iştirak eden il ve ilçelerdi.

Sevinç, coşku, uhuvvet, kardeşlik gibi kavramların yoğun hissedildiği bir buluşma oldu. Hem tanışmalara hem özlem gidermelere vesile oldu. Program öncesindeki günlerde misafirleri ağırlamaya başlayan Tekirdağ dershanesinde çok sıcak sohbet ve muhabbet ortamı oluştu. Program sonrasında da Tekirdağ’da çevre illerin de katılımıyla okuma programına başlayan hanımlar, uhuvvet buluşması için güzel bir zemin oluşturdular.

Erdoğan Orhan Kongre Merkezinde gerçekleşen bu yılki Uhuvvet Buluşması panel konusu ise ‘Kadın’ idi. Günümüz meselelerinin başında gelen konuya dair çok güzel tespitler yapıldı. Program sonunda Panelistlere hediyeleri takdim edildi.

2 oturumdan oluşan programın başlıkları ise şu şekilde;

1. Oturum

-Kadın ve Sosyal Hayat (Zülal Destancı-Bursa)

-Kadın ve Çalışma Hayatı (Dolunay Coşkun-İstanbul)

-Kadın ve Hizmet Hayatı (Nuriye Abut-İzmit)

-Kadın ve Aile Hayatı (Melike Çankırı-Çanakkale)

-Hatıralar (Nuran Morgül)

2. Oturum

-Kadında Şefkat Duygusunun İnkişafı, Aile ve Hizmet Hayatına Yansımaları (Hatice Avşar-Nevşehir)

Panelistlerin hazırlamış olduğu konulardan kısaca aktarımlar yapalım.

Kadın ve Sosyal Hayat

Kadının sosyal hayatta takva konusu üzerinde duran Zülal Destancı Risale-i Nur’dan şunları ekledi;

- “İşte böyle bir zamanda, bu dehşetli hâdisata karşı ihlâs kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz iştirak-i a’mâl-i uhreviye düsturuyla birbirimize kalemlerle her birinin a’mâl-i saliha defterine hasenât yazdıkları gibi lisanlarıyla her birinin takva kalesine ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir.”

- Takvayı muhafaza etme konusunda kadınların daha büyük tesiri var. Tesettür de bunlardan bir tanesi. “Ve o gençlik, vazife-i diniyesini bilip sû-i istimal etmeyenlere, kıymettar, zevkli bir nimet-i İlâhiyedir. Eğer istikamet, iffet,takva beraber olmazsa, çok tehlikeleri var; taşkınlıklarıyla saadet-i ebediyesini ve hayat-ı uhreviyesini zedeler.”

-Takva kalesine yardımcı olmak ve cemaat ruhunun öneminden bahsedildi. “Çünkü zayıflar ittifaka muhtaç oldukları için kuvvetli ittifak ederler. Kavîler, ihtiyacı tam hissetmediklerinden, ittifakları zayıftır.”

- “Kadınların saadet-i uhreviyesi gibi saadet-i dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvî seciyeleri de, bozulmaktan kurtulmanın çare-i yegânesi, daire-i İslâmiyedeki terbiye-i diniyeden başka yoktur.”

Kadın ve Çalışma Hayatı

1-Kadın neden çalışma hayatına girmeye zorlandı. 2-Bu neden medeniliğin bir gereği olarak gösteriliyor. 3-Dinin kadının dışarda çalışmasına bakışı nedir? 4-Çalışan kadın nasıl zorluklarla karşılaşıyor? 5-Kadının huzur ve mutluluğu için nasıl bir yol izlenmeli gibi başlıklarla konuyu toplayan Dolunay Coşkun, çalışan kadın tanımının sadece gelir getiren kadın demek olmadığını açıkladı. Kadının en başta Rabbine kul olduğu ve bu kulluğun gerekliliklerini ifade etti. Yani Rabbinin hoşuna gelecek bir yaşam edepli bir hal yaşayabilmek gayesi kul olmak.

Kadına çalışma hayatında fazlaca yer verilmesi, elbette İslamdan kaynaklanmayan kapitalist bir sistemin dayatması olarak ortaya çıkıyor. Kadının en mühim hasleti şefkatteki fedakârlık, hakikî bir ihlâsı ve mukabelesiz bir fedakârlık mânâsını ifade ediyor. Belki de en fazla çocuğunun geleceğini düşünmesi onu bu zorlu hayata atılmasını sebebiyet veriyor. Ama bunun da kısa ve uzun vadede farklı neticeleri oluyor. Burada Üstad Hazretlerinin şu sözleri çok ehemmiyetli; “Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir.”

Sonuç olarak kadın çalışabilir evet. Ama şunları unutmamak gerek; Allah’a kulluk en başta gelecek, aile ve çocuğun dengesini bozmayacak şekilde çalışma temin edilecek, gerek çalışma saatleri gerek çalışma alanları kişilerin hassasiyet ve zayıflıkları doğrultusunda planlanmalı, tüm bireylerin helal ve meşru yollardan kazanç elde etmesi esastır. Çalışma kavramı, çalışmanın bir türü olan ücret karşılığı çalışma ile özdeşleşmiş durumdadır. Oysa üreten her kadın çalışan kadındır.

Kadın ve Hizmet Hayatı

İşte dünya bir gemi, Biz de kendimizi ve sevdiklerimizi o yangın çıkan gemiden kurtarabildiğimiz kadar masum canlıyı, yanan alevlerden kurtarıp, sahili selamete ulaştırma amaç ve gayretinde olan bir geminin hademeleriyiz. Elhamdülillah! Bu yangının dehşetini Üstadımızın şu sözlerinde hissetmek mümkün; “karşımda müthiş bir yangın var alevleri göklere yükseliyor içinde evladım yanıyor imanım tutuşmuş yanıyor o yangını söndürmeye imanımı kurtarmaya koşuyorum..”

“Her bir dairede, her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir.” Bu iç içe daireler misalinin özellikle de kadınlar için hizmetteki öncelik sırasını anlamak ve uygulamak noktasında çok ehemmiyeti olduğunu vurguladı Nuriye Abut. Zira en küçük daire olan Kalp ve mide dairesinde, kendisine verilen cihazatı Akli kalbi ve Ruhi tekamülatında kullanma gayreti en önemli önceliğimiz.

-Şefkat madenimizi sadece kendi evlatlarımıza değil, kardeşlerimizin de evlatlarını yetiştirmek için kullanacağız. Çünkü bizim himmetimiz Cennet asa bir bahara çiçekler yetiştirmektir inşallah!

-Risale-i Nur sahabe mesleği olduğundan bu meslekte kadının hizmetteki yerini anlayabilmek için evvela asr-ı saadet’te Peygamber Aleyhissalatu Vesselam’ın kadına verdiği öneme bakmak lazımdır.

Kadın ve Aile Hayatı

Ailenin farklı ifadelerle tanımını yapan Melike Çankırı, İslamiyet’te dinen teşvik edilen, kişinin huzur bulduğu, saadete kavuştuğu bir ortam olmakla birlikte neslin devamlılığı açısından da büyük önem atfedilen sosyal bir kurum olarak tanımlanmıştır. Kadınlar aile içinde ya annedir, ya eş ya da kız çocuğu konumundadır. Her halükarda İslam inancına göre baş tacıdır ifadelerini kullandı.

Aile kurumunun evlilik akdi ile başladığını bildiren Bediüzzaman’a göre evlilik; eşlerin birbirini tamamlayan bir bütünün yarısı olduğunu gerçeğine dayanan fıtratlarının gereğidir. Her halükarda evlilik bağı ile bir araya gelen insanlardan müteşekkil bir topluluğu ifade eden ailenin korunması ve devamlılığı meselesi bugün de üzerinde en çok durulan hususlardan biridir.

Risale-i Nur, aile hayatına büyük bir fâide verip hanımların iffet ve namus ve ismetle ve saadetle hayat geçirmelerini temin ettiğinden, kadınlar Risale-i Nur’a çoklukla rağbet göstermektedirler.

“Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise; samimî ve ciddî ve vefadarâne hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakârâne merhamet ile olabilir. “

Müslüman aileleri bir arada tutan unsurların başında helal dairesi içinde yaşamak gelir. Bu da ancak daire-i şeriat denilen Kuran hükümlerine bağlı olmak demektir.

Kadında Şefkat Duygusunun İnkişafı, Aile ve Hizmet Hayatına Yansımaları

“Nurda şefkat esas olmasından, hanımlar o cihette ileridir ve Nurlara ciddî yapışıyorlar. Ben “kardeşlerim” dediğim zaman, hanım hemşirelerimi kardeşler içinde kasdederim. Bütün mektublarımda onlar dahi muhatablarımdır.”

“Rahmet-i İlahiyenin en latîf, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat; bir iksir-i nuranîdir. Aşktan çok keskindir. Çabuk Cenab-ı Hakk’a vusule vesile olur.“

Kadınlarda Şefkat inkişaf ederse bütün Alem-i İslam’ın evlatlarının imanını kurtarmak için çalışabilir, diyen Hatice Avşar şu cümleleri ekledi;

-Kadınların dünyevi ve uhrevi saadetleri ve seciyelerini bozulmaktan koruyan sadece terbiye-i İslamiyedir.

-Alem-i İslam’ın kaderi evlerimizde şekilleniyor. Kadınlar Sadece anne değil hem üstatlık hem muallimlik vazifeleri de var üstatlık ve muallimlik vazifesini yaparsak işte o zaman tam anne oluruz. Şefkat duygusunun doğru yönlendirilmemesiyle değiştirdiğimiz çocuğu evlatlık mertebesinden talebelik mertebesine çıkarmalıyız. Hem evlat hem talebe yetiştiriyoruz.

Kadının kimliğinin yeniden inşası kadının dolayısıyla toplumun eğitimi insanın erdemi yakalayabilmesi için kadının muhitten merkeze, kesretten vahdete, hariçten dahile dönmesi gerekmektedir .”İnsan eğer kesrete dalıp Kainat içinde boğulup dünyanın muhabbetiyle sersem olarak fanilerin tebessümlerini aldansa onların kucaklarına atılsa elbette nihayetsiz bir hasarete düşer”. Kadınlar yuvalarına dönmeliyi de böyle anlayabiliriz.

-Hizmet ve dershane dairemiz geniş daire değil burası da evimiz gibi dar ve ehemmiyetli dairemizdir.

Hatıralar

Zekî, hazır cevap, nüktedan oluşuyla tanınan, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi ve Bediüzzaman için adeta “mânevî evlat ve fedakâr hizmetkâr” hükmüne geçerek onun şefkatine mazhar olan Ceylan Çalışkan ağabeyin eşi Saliha Hanım ve kızı Nuran Morgül de programdaydı. Nuran Hanımın anlattığı hoş hatıralar eşliğinde programı hitama erdirdik.

Son Olarak

Kadını anlatan en güzel kavramlardan biri olan şefkatin adını aldığı “Şefkat Kahramanları” kitabı ve “Örtünmek Hürriyettir” adlı kitaplarını da Yasemin Güleçyüz program sonunda hanımlar için imzaladı.

Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, bizleri bir araya getiren Uhuvvet Buluşmasının sonraki yıllarda da devam etmesini temenni ediyoruz.