Kahramanmaraş’ta hanımlar buluşması

Güney Anadolu Yeni Asya Hanım okuyucuları Kahramanmaraş’ta buluştu.

‘’Mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlad, şeyh ile mürid mabeynindeki vasıta değildir. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Mesleğimiz ‘ Haliliye’ olduğu için, meşrebimiz ‘ hıllet’tir. Hıllet ise, en yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmerd kardeş olmak iktiza eder.’’ (Lem’alar)Güney Anadolu Yeni Asya hanım okuyucular buluşmasında, Kahramanmaraş’lı hanım kardeşlerimiz; Mersin, Adana, Antakya, Osmaniye ve Elbistan’dan gelen misafirlerimiz Nur’un muhabbet hakikatlerini doyasıya terennüm ettiler. Buram buram muhabbet kokan, yüzlerde tebessüm, gönüllerde huzurun hissedildiği, Risale-i Nur’un halkası etrafında toplanmanın, bir olmanın, omuz omuza olmanın aşk ve şevk ile güzel bir toplantı geçiren kardeşlerimiz güne ev sahipliği yapan Kahramanmaraşlı hanımların hazırladığı birbirinden güzel ikramlarla başladılar. Kahvaltı sonrası mahal hizmetlerin anlatıldığı ve daha bunlara ilveten ne gibi hizmetlerin yapılabileceği konular üzerinde müzakereler yapıldı.

Neler konuşuldu?

Risale-i Nurlar ve onun naşiri Yeni Asya Gazetesi’nin tanıtımı ve muhtaç gönüllere ulaştırılması konusunda fikir alış verişleri yapılarak yapılması gereken kararlar alındı. Güney Anadolu Yeni Asya Hanımlar toplantısında: ‘Sadakat ve kanaatle Risale-i Nur dairesine giren, imanla kabre gireceğine gayet kuvvetli senetler var. Risale-i Nur şakirtleri, hizmet-i Nuriyeyi velayet makamına tercih ederler.’ Hakikatlerini anlatıldığı; ‘ Risale-i Nur Dairesi’ konulu bir seminer veren Rukiye Yavuz ablamız ilgi ve alaka ile takip edildi. ‘Sizler, birbirinize en fedakar nesebi kardeşten daha ziyade kardeşsiniz’ düsturunu yüzlerde, gözlerde ve gönüllerde yürekten hisseden Yeni Asya Hanım okuyucuları kardeşlerimiz bir sonraki ‘Güney Anadolu Yeni Asya Hanım Okuyucuları’ toplantısında tekrar buluşmak üzere şehrimizden ayrıldılar.

Kahramanmaraş - Yeni Asya