"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Kahramanmaraş’ta hanımlar buluşması

08 Aralık 2022, Perşembe 00:19
Güney Anadolu Yeni Asya Hanım okuyucuları Kahramanmaraş’ta buluştu.

‘’Mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlad, şeyh ile mürid mabeynindeki vasıta değildir. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Mesleğimiz ‘ Haliliye’ olduğu için, meşrebimiz  ‘ hıllet’tir. Hıllet ise, en yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmerd kardeş olmak iktiza eder.’’  (Lem’alar)Güney Anadolu Yeni Asya hanım okuyucular buluşmasında, Kahramanmaraş’lı hanım kardeşlerimiz; Mersin, Adana, Antakya, Osmaniye ve Elbistan’dan gelen misafirlerimiz Nur’un muhabbet hakikatlerini doyasıya terennüm ettiler. Buram buram muhabbet kokan, yüzlerde tebessüm, gönüllerde huzurun hissedildiği, Risale-i Nur’un halkası etrafında toplanmanın, bir olmanın, omuz omuza olmanın aşk ve şevk ile güzel bir toplantı geçiren kardeşlerimiz güne ev sahipliği yapan Kahramanmaraşlı hanımların hazırladığı birbirinden güzel ikramlarla başladılar. Kahvaltı sonrası mahal hizmetlerin anlatıldığı ve daha bunlara ilveten ne gibi hizmetlerin yapılabileceği konular üzerinde müzakereler yapıldı.

Neler konuşuldu?

Risale-i Nurlar ve onun naşiri Yeni Asya Gazetesi’nin tanıtımı ve muhtaç gönüllere ulaştırılması konusunda fikir alış verişleri yapılarak yapılması gereken kararlar alındı. Güney Anadolu Yeni Asya Hanımlar toplantısında: ‘Sadakat ve kanaatle Risale-i Nur dairesine giren, imanla kabre gireceğine gayet kuvvetli senetler var. Risale-i Nur şakirtleri, hizmet-i Nuriyeyi velayet makamına tercih ederler.’ Hakikatlerini anlatıldığı; ‘ Risale-i Nur Dairesi’ konulu bir seminer veren Rukiye Yavuz ablamız ilgi ve alaka ile takip edildi. ‘Sizler, birbirinize en fedakar nesebi kardeşten daha ziyade kardeşsiniz’ düsturunu yüzlerde, gözlerde ve gönüllerde yürekten hisseden Yeni Asya Hanım okuyucuları kardeşlerimiz bir sonraki ‘Güney Anadolu Yeni Asya Hanım Okuyucuları’ toplantısında tekrar buluşmak üzere şehrimizden ayrıldılar.

Kahramanmaraş - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 322
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB'nin Rusya'ya karşı 9. yaptırım paketi de tamamlandı

    'Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladık'

    Samimiyetsiz politika ayağına dolaştı

    Yumrukların konuşması ülkemize yakışmıyor

    Her alana sirayet etti

    Zorbalığa tepki

    'Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı dondurmaya çalışıyor'

    Gümülcineli “son şahit” anlattı

    Bediüzzaman Said Nursî iman savaşı verdi

    Gelecekte kanser pandemisinden bahsedeceğiz

    MEB şube müdürlerinden " ücrette adalet " vurgusu

    Libya, Yunanistan'ı kınadı

    Gıdada yeni zamlar yolda

    Peru'da Kongre feshedildilmesiyle tansiyon yükseldi

    AİHM tazminatlarını niye halk ödesin?

    Hukuk çöktü

    'Poşet fiyatında herhangi bir artışa gitmiyoruz'

    'Asgari Ücret'le ilgili ilk toplantı sona erdi

    Almanya'da darbe planlayan gruba operasyon: 25 kişi gözaltında - Rusya: İgimiz yok

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Allah istediğine rızkını genişletir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İflas bütçesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Son iki asrın ibret tablosu (1)
    Ali Rıza AYDIN

    Dostun ise, az yedir!
    Genel

    Samimiyetsiz politika ayağına dolaştı
    Ahmet BATTAL

    Yeni dönemde yeni dostluklar
    Ali FERŞADOĞLU

    Talebeler olarak da meşveret ederdik
    Genel

    Kahramanmaraş’ta hanımlar buluşması
    Genel

    'Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladık'
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman ve Tatar Mahallesi Camii

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.