Kalp hastalığı artıyor

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Pekdemir, 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Pekdemir, şunları söyledi: “Sanayi toplumuna geçişle beslenme bozukluğu, stres, son yıllarda gelen pandemi ve ekonomik sıkıntıyı eklediğimizde aşırı derecede kalp hastalığında bir artış oldu. Buna Türkiye’deki insanların yaşının artması, genç nüfustan daha orta yaş bir nüfusa sahip olmamız ve giderek yaşlı bir nüfus haline gelmemizin de etkisiyle kalp hastalıkları artıyor. Özellikle 45 yaş ölümlerin yüzde 45’inin sebebi kalp krizi ve kalp-damar hastalıkları. Gribal enfeksiyon sonrası ilk bir haftada kap krizlerinin 5-6 kat arttığını gösteren çalışmalar var” Malatya - anka

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