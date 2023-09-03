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3 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Kalp krizi önceden alarm veriyor

03 Eylül 2023, Pazar 18:22
ABD’nin Los Angeles kentindeki Smidt Kalp Enstitüsü’nde yapılan yeni bir araştırma, kalp krizinin bir gün önce uyarı verebileceğini ortaya koydu.

Araştırma ekibine liderlik eden Summet Chugh ve ekibi, yaşları 18 ve 85 arasında değişen hastaları kapsayan iki ayrı çalışmanın verilerini inceledi. Söz konusu çalışmalardaki hastalar ani kalp durması geçirmiş kişilerdi. Hastalarda krizden önce gösterdikleri semptomlara bakıldı. Araştırma ekibi iki grubu kıyaslamak için benzer uyarı işaretleri gösteren ama kalp krizi geçirmeyen insanları da inceledi. Hakemli bilimsel dergi Lancet Digital Health’te yayınlanan bulgulara göre kalp krizinden önce kadınlarda nefes darlığı, erkeklerde ise göğüs ağrısı görülüyor. Araştırmacılar, bu işaretleri anlamanın yüzde 90 oranında ölümcül olan ani kalp krizlerini önlemede doktor ve hastalara yardımcı olabileceğini düşünüyor.

 

Haber Merkezi

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