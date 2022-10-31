Kan bağışının adresi: Kızılay

Kan bağışının tek adresi olan Kızılay, 2022’de çalışmalarını yine hız kesmeden sürdürdü. Türkiye’nin dört bir yanında bu yıl 2 milyon 328 bin 41 ünite kan toplandı. İnsan hayatı için bu denli önemli olan kan ihtiyacı ise hiç bitmiyor.

Türkiye’de kan bağışı konusundaki tek adres ise Kızılay. Türkiye’nin dört bir yanında kan bağışı yapmak isteyenlere hizmet veren Kızılay’a, 2022 yılının başından bu yana (26 Ekim 2022’ye kadar) 2 milyon 328 bin 41 ünite kan bağışı yapıldı. Kızılay, 2021’de 2 milyon 751 bin 690 ünite kan bağışı almıştı. 2020’de ise kan bağışı miktarı 2 milyon 370 bin 912 ünite olmuştu. En fazla kan bağışı gençlerden geldi 2022’de kan bağışı yapanların yüzde 13’ü kadınlardan oluşuyor. Bu yıl kan bağışı yapanların yüzde 50’si 26-45 yaş aralığındakilerdi. En fazla kan bağışını ise 20 yaş grubundakiler yaptı. Kan bağışı yapanların eğitim seviyelerine bakıldığında ise başı lise mezunları çekti. Onu sırasıyla lisans, ilkokul, ortaokul ve ön lisans mezunları takip etti. Kızılay aldığı bağışlarla 2021’de Türkiye’deki kan ihtiyacının yüzde 90’ını karşıladı. Normal şartlarda günde 9-10 bin ünite arası kan bağışı toplayan Kızılay, 2022 yılı sonuna dek 3 milyon ünite barajını aşmayı hedefliyor. (TRT Haber)

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