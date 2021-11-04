Kan testiyle kanser tesbit edilebilecek

ABD’de Mayo Clinic araştırma merkezi tarafından kan testi yoluyla 50’den fazla kanserin tesbit edilebildiği yeni bir çalışma yayımlandı.

6 bin 600 kişi üzerinde yapılan çalışmada, testin yüzde 1’den daha az hata ile kanseri tesbit edebildiği belirtildi. Artıgerçek’deki habere göre ABD’de tıp araştırmaları gerçekleştiren Mayo Clinic, kan testinden kanser tesbiti üzerine yeni çalışmasını yayımladı. Çalışmada, kandan alınan örnek ile 50’den fazla kanser türünün tesbit edilebileceği belirtildi. Alınan kan örneği üzerinde yapılan testlerde kanser teşhisi yapılabilecek 29 sinyal tesbit edildiğini açıklayan bilim insanları, yaptıkları başka bir çalışmada testin yüzde 1’den daha az yanlış tesbit yaptığı vurgulandı. Galleri adı verilen kan testini geliştirenlerden biri olan Dr. Julia Feygin, “Pankreas, yumurtalık ve yemek borusu gibi tesbit edilmesi zor, agresif ve genellikle ölümcül kanserleri yakalayabilir” derken, “Kanserler erken tesbit edilebilirse, hasta sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebiliriz” diye konuştu.

Haber Merkezi