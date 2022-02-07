Kanser belirtilerine dikkat edilmeli

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Öncel, kanserin neredeyse bütün dünyada en sık görülen 3 ölüm sebebi arasında yer aldığını bildirdi.

Türkiye’de her 4 ölümden birisinin kanser sebepli olduğunu belirten Öncel, erkeklerde solunum yolları, prostat ve kalın bağırsak, kadınlarda ise meme, tiroid ve kalın bağırsak kanserlerinin sık görüldüğünü bildirdi. Öncel, kanserin birçok faktör ve değişkene bağlı olduğunu ancak bu hastalığı çevresel etkenlerin ve genetik mirasın tetiklediğini, en fazla sigara, obezite ve enfeksiyonların suçlandığını, ancak bu sebeplerden hiçbirisinin kendi başına kansere sebep olmayacağını aktardı.

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