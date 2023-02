Kanser ölüm nedenleri arasında 2. sırada

Dünya genelinde her 6 ölümden biri kanser sebebiyle gerçekleşiyor. Türkiye’de ise bu, her 5 ölümden birinde görülüyor.

4 Şubat her yıl Dünya Kanser Günü olarak kabul ediliyor. Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından ilk kez 2000 yılında ilan edilen gün, tüm dünyada milyonlarca ölüme neden olan ve çoğunlukla önlenebilen hastalıklara karşı toplumsal bilinci artırmayı hedefliyor. Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü ve başka birçok ortak kuruluşun birlikte yürüttüğü kampanyaların düzenlendiği 4 Şubat Dünya Kanser Günü, dünya çapında kanserle mücadelede önemli rol oynuyor. Dünya Kanser Günü, Türkiye’de de Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından başlatıldı. Böylece ülkemizde kanser konusunda başlatılan en büyük kampanyalardan oldu.

Ölüm nedenleri arasında

Kalp ve damar hastalıklarının ardından hem dünya hem de Türkiye’de ölüm nedenleri arasında kanser ikinci sırada yer alıyor. Dünya genelinde her 6 ölümden biri kanser sebebiyle gerçekleşiyor. Türkiye’de ise bu, her 5 ölümden birinde görülüyor. Kansere karşı farkındalığı arttırmak, engellemek, erken teşhis ve tedaviye teşvik için çalışan örgütler, dünya çapında sürdürdüğü bilinçlendirme çalışmalarıyla kişilerin nerede yaşadığı veya kim olduğundan bağımsız bir şekilde eşit tedavi imkanlarından faydalanabilmesi için çalışıyor. Erken teşhisle kansere bağlı ölümlerin önüne geçilebileceğini vurgulayan Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü, her yıl 4 Şubat’ta kansere karşı birlik olmak için okullarda, hastanelerde, iş yerlerinde, sokaklarda ve çevrimiçi ortamlarda eğitici çalışmalar yürütüyor.

Kanser tedavisinde eşitlik

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü, kanser tedavisinin önünde duran sebeplerden bazılarını gelir düzeyi, coğrafi konum, eğitim, ayrımcılık, yaş, cinsiyet vb. olarak belirtiyor. Bahsi geçen sebeplerden doğan kanser hastalarının karşılaştığı bakım eşitsizliğine dikkat çekmek isteyen kuruluşun 2022-2024 yılları için belirlediği tema ise “Close the Care Gap” yani “Bakım Açığını Kapat”…

(TRT Haber)