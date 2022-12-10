Kanser vakaları artıyor

Doğum kadar ölüm kavramının da hayatın içerisinde olduğunu belirten Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş, “Kanser hastası olmak herkes için duyması ve hazmetmesi zor olan bir konu.

Hastalar bu konuda da son derece haklılar. Ancak benim fark etmelerini istediğim konu kanser hastalığının diğer hastalıklardan bir farkı olmadığını anlamaları. İşte bunu anladıkları zaman hastalar kanserle mücadelesinde bir adım öne geçecekler” dedi. Kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu ve tedavide başarı oranlarının erken teşhis ile büyük oranda yükseldiğini söyleyen Prof. Dr. Alıcıkuş, herkesi kanser taramalarını zamanında yaptırmaya davet etti. Kanser vakalarının tüm dünyada her geçen yıl arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Alıcıkuş, “Dünya Sağlık Örgütü’nün bir alt kuruluşu olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC) açıklamalarına göre, dünya çapındaki kanser vakaları her geçen yıl artmaya devam ediyor” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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