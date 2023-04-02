Kanser vakalarında yüzde 55 artış bekleniyor

Dünya genelinde kanser vakalarının 2020’ye kıyasla 2040’a kadar yüzde 55 artması bekleniyor.

Kanser ölüm nedenleri arasında 2. sırada Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, habis tümör veya ur olarak da adlandırılan kanser hastalığında oranların sabit kalması ve nüfus artışı ile yaşlanmanın son döneme paralel sürmesi halinde, 2040’a kadar dünya çapında her yıl 28 milyon yeni vaka görüleceği tahmin ediliyor. Bu tahminlere göre, 2020’ye oranla 2040’a kadar kanser vakalarında yüzde 54,9’luk artış yaşanması, bu artışın erkeklerde yüzde 60,6 ile kadınlardan (yüzde 48,8) daha yüksek olması bekleniyor. AA

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