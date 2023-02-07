Katarakt her yaşın hastalığı

Katarakt daha çok yaşlılıkta karşılaşılan bir göz rahatsızlığı. Ancak bebeklerde bile görülebiliyor.

Hastalığın ileri aşamasında tek çözüm ise ameliyat. Uzmanlar, uygun koşullarda yapılmayan katarakt ameliyatlarının görme kaybına varan sonuçlar oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Katarakt, gözdeki merceğin şeffaflığını yitirip buğulu hale gelmesiyle ortaya çıkıyor. Yaşlılar arasında yaygın olsa da gençlerde de görülebiliyor. Kataraktın doğar doğmaz bebeklerde bile görülebileceğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Yetik, kataraktın her yaş grubunun hastalığı olduğunu, anne karnında kataraktın gelişmeye başlayabileceğini söyledi.

Nasıl tedavi edilir?

Katarakt, ileri düzeyde görme problemi oluşturduğunda ameliyat gerekiyor. Kataraktın klasik olarak tedavisinin ameliyat olduğunu ifade eden Yetik, şöyle konuştu: “Görme bir tarafta ciddi olarak azaldığından derinlik hissinizi bozduğundan bu bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Bir anda kaldırım mesafesini anlamazsınız. Boşluğa atardınız adımınızı ve allah korusun kalça kırığı yaşarsınız gibi, bunlar anlatılır. Hasta her halükarda günlük yaşamında anlamlı düzeyde katarakta atfedilecek bir görme problemi yaşamıyorsa ameliyat edilmeyebilir. Ama klasik olarak tedavisi ameliyattır.”

TRT Haber