Kilo kontrolü bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, yaptığı açıklamada, kış mevsiminde soğuk algınlıklarının, gribal enfeksiyonların arttığını, üst solunum yollarını ve akciğerleri etkileyen virüslerin yoğun olduğunu, hastalıklarla ise bağışıklık sisteminin güçlendirilerek başa çıkılabileceğine işaret etti.

Bağışıklığın güçlendirilmesinde kilo kontrolünün önemli olduğunun altını çizen Kaya, “Bağışıklığımızı güçlendirmek için yapmamız gerekenler ise kilo kontrolümüzü sağlamak, fazla kilomuz varsa vermek veya olmamız gereken kilonun altındaysak eğer ideal kilomuza ulaşmaya çalışmaktır. Son dönemlerde aşırı zayıf olmayı istemek gençler arasında yaygınlaştı fakat bu durum kesinlikle sağlık açısından istenen bir şey değildir.” diye konuştu. AA

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