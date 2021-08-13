Kimse aşıya zorlanamaz

Sağlık Bakanı Koca’nın öğrenci velilerine “ya aşı ya da PCR testi” zorunluluğu anlamına gelen açıklamaları, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Hukukçular yasal bir düzenleme olmadan vücut bütünlüğü üzerinde zorlama yapılamayacağını, bunun hukuka aykırı olacağını savunurken, sağlıkçılara göre; aşı tereddüttü yaşayan insanlara zorlayıcı yasaklar koymak yerine, veri ve bilgi paylaşımında ikna edici bir strateji uygulanmalı. Ankara Barosu Sağlık Kurulu Başkanı Berna Gümrükçüoğlu ise, Bakan Koca’nın sözlerinin hukuki boyutunu değerlendirdi. Gümrükçüoğlu, bir genelge veya idari emirle ceza koymanın mümkün olmayacağını ifade etti. Gazete Duvar’ın haberine göre, Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, öğrenci velilerinin aşı ya da PCR testi yaptırma zorunluluğu açıklamasına ilişkin, “Dünyada hiç kimsenin zorla aşı olması gibi bir görüşe katılmıyoruz. Bu açıdan zorla aşı olma fikri velilerde olumsuzluk yaratabilir” dedi.

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