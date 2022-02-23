Kirli havada Kovid de yayılıyor

Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, “Kovid enfeksiyon hava kirliliğinin fazla olduğu günlerde Kovid enfeksiyonu kapanların daha şiddetli bir seyir gösterdiğini biliyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hava kalitesini gösterdiği haritada son günlerde İstanbul’a yönelik uyarılar dikkat çekiyor. Şehirde bir çok ilçede hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı. Uzmanlar hava kirliliğinin sebebini anlatırken sağlık açısından da değerlendirmelerde bulundu. T24’deki habere göre Akademik Solunum Derneği Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, “Hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde enfeksiyon hastalıklarının arttığını biliyoruz. Meselâ Kovid enfeksiyon hava kirliliğinin fazla olduğu günlerde Kovid enfeksiyonu kapanların daha şiddetli bir seyir gösterdiğini biliyoruz” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, “www.havaizleme.gov.tr” adresinde Türkiye’nin her bölgesinin hava kalitesi anlık olarak yayınlanıyor. Haber Merkezi

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