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Kış çetin geçiyor: Grip, COVID-19, rinovirüs ve RSV bir arada

01 Ocak 2023, Pazar 23:13
Mevsimsel hastalıklarda dikkat çeken bir artış görülüyor. Uzmanlar son iki yıldır pandemi tedbirleri nedeniyle mevsimsel hastalıkların görülmediğini hatırlatarak artışın normal olduğunu belirtiyor.

Havaların soğumasıyla birlikte her yıl görülen mevsim hastalıkları yeniden ortaya çıktı. Pandemi nedeniyle maske ve mesafe kurallarına uyarak geçirilen iki yıldan sonra, özellikle grip vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Kış mevsimiyle birlikte gelen soğuk hava ve kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirilmesi bu hastalıkların görülme sıklığını artırıyor. Üstelik gribin yanı sıra, daha ziyade çocukları etkileyen respiratuvar sinsityal virüs (RSV), soğuk algınlığına sebep olan rinovirüs ve COVID-19 da yaygın olarak görülen hastalıklar arasında… Bu hastalıklardan bazılarının aynı kişide bir arada görülmesi ise hastalığın seyrini daha da ağırlaştırıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertek, son günlerde acil servislere de yansıyan artışı ve görülen hastalıkları anlattı.

“Geçen iki yılı çok huzurlu geçirdik”

Her sene kasım, aralık ve ocak aylarında Türkiye’de üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Ertek, bunun doğal bir süreç olduğunu ifade ediyor. Prof. Dr. Ertek bu yıl üst solunum yolu hastalıklarında görülen büyük artışı ise şöyle değerlendiriyor: “Son iki yılda COVID nedeniyle gerek maske gerek mesafe olsun sıkı önlemler aldık. Ve bu önlemler sayesinde geçen iki yılı çok huzurlu geçirdik. Kimse grip olmadı, nezle olmadı. Bu sene hem tedbirler gevşedi hem de henüz virüsle karşılaşmamış olan yeni duyarlı bir kuşak var. İkisi bir araya gelince tabii bir yoğunluk yaşanıyor. Ama bu çok ciddi bir sağlık problemi değil, olağan bir şey.”

Rinovirüs ve influenza sık görülüyor

İnfluenza mı COVID-19 mu yoksa rinovirüs mü? Bu yıl hangi virüslerin sebep olduğu hastalıklar daha fazla görülüyor? Prof. Dr. Ertek, bu konuda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün solunum yolları virüslerine ilişkin haftalık raporuna göre özellikle soğuk algınlığı virüsü, yani rinovirüsün çok fazla arttığını söylüyor ve şunları anlatıyor: “H3N2 diye bir influenza A virüsü var. O da neredeyse ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Yine çocuklarda da krup tarzı öksürük, bronşit yapan RSV virüsü de önemli sayıda görülüyor. Bu arada koronavirüs de hala devam ediyor. Son bir-iki haftadır bir kıpırdanma söz konusu. Hepsi bir araya geldiğinde sanki çok olağan dışı bir salgın yaşanıyormuş gibi bir atmosfer var. Ama mevsimsel olarak gayet olağan, beklenen bir şey.”

(TRT Haber)

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