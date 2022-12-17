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17 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Kışın ölüm sebebi: Karbonmonoksit

17 Aralık 2022, Cumartesi 21:33
Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, her yıl onlarca kişinin ölümüne neden olan karbonmonoksit zehirlenmelerinin çoğaldığına dikkati çekti.

Kömür, doğal gaz gibi yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan ve kış aylarının “sinsi ve sessiz katili” olarak adlandırılan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunan Yüzbaşıoğlu, “Karbonmonoksit renksiz, kokusuz, tatsız ve tahriş edici olmayan bir gazdır. Yapısı itibarıyla derin bir nefes alındığında akciğerlerden kana karışır, vücuttaki hücrelere oksijen taşınmasını engeller. Bir nevi oksijensiz ortam oluşturur. Çocukların oksijen ihtiyacı fazla olduğu için daha fazla nefes alır ve ortamdaki karbonmonoksit gazını daha hızlı solur. Zehirlenmeye karşı bebekler, sebepsiz yere ağlama ve beslenme sorunlarıyla semptom gösterirken, erişkinlerde ise genel bulguların dışında kişinin altta yatan hastalığına bağlı olarak bazı semptomlar öne çıkar” diye konuştu. 

Haber Merkezi

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