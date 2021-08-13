Kısıtlamalar tekrar gündeme gelmeli

Pandemiyle mücadelede gelinen son noktayı değerlendiren Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay, salgını önleyebilmek için 2. doz aşılanma oranının en az yüzde 65-70 olması gerektiğini belirtti.

Erbay, “O günlerde, Hindistan’dan köken alan Delta varyantının da daha bulaşıcı ve hızlı yayılan bir etken olduğu duyurulmuştu. Örneğin o tarihte İngiltere serbestleşme programını askıya almıştı. Ülkemizde de bu risk ve tehdit mevcut olduğundan hastalık oranının hızla yükseleceği öngörüsü ve uyarısı yapılmıştı. Nitekim önlemlerin kaldırılması ile birlikte günlük vaka bandı, 4 bin-5 binden 1-1,5 ay içinde 5 kat artarak 25 bin vak’aya ulaştı. Kısa sürede bu derece artış delta varyantının bulaş gücünün yüksekliği ile ilgilidir. Eğer yükselme oranı bu şekilde devam eder ve aşılamada bu yavaşlık aşılamazsa kısıtlamalar tekrar gündeme getirilmelidir” Denizli - anka

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