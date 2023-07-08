Kızamık artık her yerde

Son 6 ayda aile hekimleri hemen hemen tüm bölgelerde kızamık vakalarıyla karşılaşırken en çok Bursa ve İstanbul’dan vaka bildirildi.

Kızamık vakalarının yüzde 86’sı İstanbul’da

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu’nun yaptığı çalışmaya göre, son altı ay içinde aile hekimleri hemen hemen tüm bölgelerde kızamık vakalarıyla karşılaşırken en çok Bursa ve İstanbul’dan vaka bildirildi.

42 ilden 579 aile hekimiyle yapılan çalışma, endişelere yol açan kızamık hastalığının aslında ne kadar yaygın olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Aile Hekimliği Kolu’nun bugün paylaştığı çalışma sonuçlar şöyle: Son altı ay içinde aile hekimleri ülkenin hemen tüm bölgelerinde kızamık vakalarıyla karşılaştı. Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, İstanbul, Manisa, Muğla, Van ve Zonguldak illerinde kızamık görüldü. Aile hekimliği yaptığı süre boyunca kızamık hastası gördüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 18. Tüm kızamık vakalarının üçte biri ile bu son altı ayda karşılaşıldı. Kızamık nedenli ölümle karşılaşan aile hekimi oranı binde 5. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TTB ve tabip odalarının uyarılarına rağmen kızamık vakalarında artış olduğunu kabul etse de kızamığa bağlı ölüm olduğu iddiasını yalanlamıştı.

Haber Merkezi