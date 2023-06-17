Türkiye’de sağlık örgütleri ve yetkilileri bir süredir özellikle çocuklar arasında kızamık vakalarında artış görüldüğünü bildiriyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Deprem bölgesinin yanısıra tüm Türkiye’de bir kızamık salgını ile karşı karşıyayız. Çünkü zaten bir süredir zaten düşen aşılama oranları vardı. Aynı zamanda ikinci doz aşılamada bir yaş değişikliği yapıldı. Dolayısıyla arada aşı yapılmayan bir yaş grubu kaldı. Bununla birlikte tüm Türkiye’de bir kızamık salgını var ama deprem bölgesinde bu çok daha derin. Özellikle göçmenlerin takibinin yapılamaması, aşılı olup olmadıklarının sorgulanmaması bu salgının yayılmasında önemli etkenler olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.