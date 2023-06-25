Kızamık vak’aları niye arttı?

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Başkanı Dr. Gamze Varol, kızamık vakalarının çok ciddi boyutlara ulaşmasına rağmen kamuoyunun gündemine gelmediğinden yakınıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Kızamık Raporuna göre, Türkiye son bir yılda 457 Kızamık vakası ile Rusya ve Tacikistan’ın ardından hastalığın en çok görüldüğü üçüncü ülke oldu. euronews’in haberine göre, bu 457 vakanın 343’ü, 2023 yılının Ocak ve Şubat aylarına ait.2023 yılının ilk dört ayında kızamık ön tanısıyla incelenen 2005 kişiden 1440’ına ise kızamık teşhisi laboratuvar tanısıyla doğrulandı. Yine kızamık nedeniyle bu süreçte 242 kişi hastaneye yattı. Kızamık ön tanısıyla incelenen olgularda aşısız ya da eksik aşılılar çoğunlukta. 1 yaş altında vakaların neredeyse tümü, 1-4 yaşta ise yarısından fazlasının aşısız olduğu ortaya çıkıyor. Konuyu yakından takip eden Türk Tabipleri Birliği’nin son basın açıklamasında, ‘Sağlık otoritesi kızamık salgının duyulmasını engelleyecek girişimlerde bulunuyor ve hastalığı önlemek için etkin rol oynamıyor’ denildi.

Haber Merkezi