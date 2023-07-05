Kızamık vakalarının yüzde 86’sı İstanbul’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde Türkiye’de kızamık vakalarının arttığı yönündeki iddialara cevap verdi:

“Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında. Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca filyasyon çalışmaları son derece sıkı şekilde yapılıyor” dedi. Şu an göç nedeniyle birçok ülkede kızamığın arttığına dikkat çeken Koca, ailelere çocuklarına kızamık aşılarını yaptırmaya çağırdı. Koca, şöyle konuştu: “Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86’sı İstanbul’da. Ama dediğim gibi kontrol altında. Mobil sağlık ekiplerimizle takibini yapıyoruz. Vatandaşımızın hızla, eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocuğu varsa yaptırmasını özellikle öneriyoruz. Biz 3 doz aşıyı bu dönemde önemsiyoruz. İlk iki doz 9 ve 12’nci aylarda, üçüncü doz ise 4 yaşında yapılmalı. Aile hekimlerimiz başta olmak üzere mobil ekiplerimizle de yaygın aşılamayı sürdürüyoruz.”

Haber Merkezi