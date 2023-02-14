Koca: 19 bin kişi tedavi altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde sağlık hizmetlerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Tedavisi devam eden afetzedelere ilişkin bilgi paylaşan Koca, 15 bin 664’ü serviste, 3 bin 636’sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 depremzedenin ülke genelindeki hastanelerde tedavi altında olduğunu kaydetti. Bakan Koca, bir kısmı taburcu edilen 8 bin 851 hastaya cerrahi işlem yapıldığını belirtti.

“3 bin 677 bebek dünyaya geldi”

Afetin yaşandığı 10 ilde, o dakikalardan bu yana 3 bin 677 bebeğin dünyaya geldiğini bildiren Koca, “Deprem şehirlerinde yeni doğmuş bebekler hepimizin evlatlarıdır. Allah uzun ömür versin, hayat hiç incitmesin.” ifadelerini kullandı. Bakan Koca, afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa ve 9 bin 685 bebeğin takibe alındığını kaydetti.