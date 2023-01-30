Koca: Bazı ilaçların üretimi arttırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç temininde yaşanan zorluklar ve sahte ilaç iddialarıyla ilgili konuştu.

Koca konuyla ilgili olarak, “Her bir ilaç kutusunun, onu diğer kutulardan ayıran bir kimlik numarası var. Kutuyu, üretimden reçete edildiği hastaya kadar takip ediyoruz. Eczane raflarındaki tüm ruhsatlı ilaçlar bu İlaç Takip Sistemine kayıtlı. Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil. Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi