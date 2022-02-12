Korona hastalarının tümü Omicron

Koronavirüsün Omicron varyantının kronik hastalıkların etkisini artırdığını belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, dünyada vaka sayısında ciddi artış olduğunu belirterek, “Ülkemizde de Omicron varyantına bağlı vaka sayıları arttı. Şu an karşılaşılan tüm hastalar Omicron varyantıyla enfekte olmuş kişiler. Omicron varyantının artışıyla birlikte asıl önemli olan bunun yoğun bakımlara ve hastanelere yansımasının nasıl olacağıydı. Tabii yekün olarak sayı çok arttığında hastane ihtiyacı ve yoğun bakım ihtiyacı da buna paralel olarak artmakta. Şu an için sağlık sistemimiz yeterli ölçüde buna destek verebilmekte ve bakabilmekte” diye konuştu.

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