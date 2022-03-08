Korona ölümleri 6 milyonu geçti

Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde ölenlerin sayısı 6 milyonu geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre, üçüncü yılına giren salgında son dört ayda 1 milyon kişi Covid-19’dan can verdi. Ölümlerin arttığını gören Hong Kong, Çin’in “sıfır-Covid” stratejisine bağlı kalarak 7,5 milyonluk nüfusunun tamamını bu ay üçüncü kez test ettirdi. Polonya, Macaristan, Romanya ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinde yüksek ölüm oranları dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri, yaklaşık 1 milyonla dünyadaki en büyük resmî ölüm oranına sahip ülke konumunda. Uzmanlar, Berlin ve Brüksel nüfusunun toplamından fazla olan 6 milyon ölüm rakamının gerçeği yansıtmadığı görüşünde. Dünyanın birçok yerinde yetersiz kayıt tutmadan dolayı birçok ölümün Covid-19’a atfedilmediği belirtiliyor. The Economist’teki bir ekip tarafından yapılan analize göre, dünyada Covid-19’dan vefat edenlerin sayısının 14 milyon ile 23,5 milyon arasında olduğunu tahmin ediliyor.

Haber Merkezi