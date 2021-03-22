Korona tedbirleri gribi kesti

Dünyayı etkisi altına alan ve bir yılı aşkın süre içerisinde 2 milyon 700 binden fazla kişinin can verdiği koronavirüse karşı alınan tedbirler neticesinde bu yıl grip sebebiyle ölüm vak’alarının yaşanmadığı belirlendi.

Koronavirüs ile belirtileri oldukça benzer seyreden grip virüsünün de ciddiye alınması gerektiğini bildiren ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre her yıl 250 bin ila 500 bin kişinin grip ve gribin tetiklediği hastalıklar sebebiyle öldüğünü söyledi. T24’deki habere göre Doç. Dr. Kömür, pandemi tedbirlerine paralel olarak bu yıl grip sebebiyle polikliniklere başvuran vak’alara neredeyse hiç rastlamadıklarını kaydetti. Kömür, “Koronavirüs önlemlerine paralel olarak bu yıl grip vak’ası neredeyse hiç görmedik” dedi.

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