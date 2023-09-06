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Koronada eski günlere dönmek söz konusu değil

06 Eylül 2023, Çarşamba 17:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde bazı ülkelerde görülmeye başlanan corona virüsün Eris varyantına Türkiye’de henüz rastlanmadığını açıkladı.

NTV Haber’nin haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Koca, yeni tip corona virüsün (Covid-19) Eris varyantına bağlı vakanın Türkiye’de henüz görülmediğini söyledi. Koca şöyle konuştu: ‘’Referans laboratuvarlarımızda sürekli analizler yapılıyor. Omicron’un alt varyantlarını görüyoruz, bunu uluslararası kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Ortak bir platform var ve biz aktif üyelerinden biriyiz. Ama Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiçbir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun. Şu an gördüğümüz hiçbir varyantın virülansı yani hasta etme gücü, Omicron’dan daha yüksek değil. Onun için asla endişeye mahal yok. Gripten nasıl korunuyorsak aynı şekilde korunacağız.”

Ülke pazarından ayrıldı

Organ nakli sonrasında kullanılan ilacın bulunamadığı iddiaları da sorulan Koca, ‘’İlgili firma bundan böyle ilacı temin edemeyeceğini ifade ederek ülke pazarından ayrıldı. Fakat o ilacın piyasada 5 ayrı eşdeğeri, eşdeğer etkin maddeli olarak üretilmiş versiyonu var. Söz konusu muadil ve ülkemizde ruhsatlı ilaçlardan ikisi de yerli üretim. Dolayısıyla bu anlamda bir sorun olmayacak. Pazardan çekilen firma tamamen rekabeti sürdüremediği için çekiliyor’’ ifadelerini kullandı. Fahrettin Koca, kamu hastanelerinden ayrılan doktorlara ilişkin son verileri de paylaştı. Koca, hekimlerin özlük haklarını iyileştiren ‘’Beyaz Reform’’ düzenlemesiyle yılın ilk sekiz ayında kamudan ayrılan hekim sayısının bir önceki yıla göre yüzde 40 azaldığını söyledi, kamu görevine dönen hekim sayısının ise 8 bini bulduğunu belirtti.

Haber Merkezi

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