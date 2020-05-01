Koronavirüs bağlantılı olabilir

Koronavirüs pandemisinin Avrupa’yı kasıp kavurduğu günlerde ortaya çıkan yeni bir tür çocuk hastalığı, paniğe sebep oldu.

29 yıldır Çocuk Sağlığı, İmmünoloji ve Alerji alanında çalışan Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, koronavirüs bağlantılı yeni görülmeye başlanan çocuk hastalığının bir damar iltihabı olan ‘Kawasaki Sendromu’ ile benzerlikler gösterdiğini açıkladı. Akpınarlı, “İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde görülmeye başlanan yeni bir tür çocuk hastalığının Kawasaki Sendromu denilen bir rahatsızlıkla benzeştiği gözlemlendi. Kawasaki Sendromu’na koronavirüs türleri sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Kawasaki Sendromu ve belirtileri

Doç. Dr. Akpınarlı, “Kawasaki Sendromu, genellikle erken çocukluk döneminde görülen akut (ani başlayan) ve sistemik (etkileri tüm vücutta görülebilen) bir damar iltihabı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Akpınarlı Kawasaki Sendromu’nun tipik belirtilerini; •Ani başlayan ve genellikle uzun süren (5 günden fazla) dirençli yüksek ateş. •Vücutta yaygın görülebilen döküntüler. •Göz beyazında görülen ve iltihabı olmayan aşırı kırmızılık. •Lenf bezlerinde büyüme. •El ve ayaklarda kırmızı döküntüler ve şişlik. •Ağız içinde yaralar, boğazda kızarıklık, dilde çilek yüzeyi görüntüsü. •Kalp hastalığı geliştiğinde ona bağlı olan bulgular şeklinde sıraladı. Tipik bir Kawasaki Sendromu tanısı için bu belirtilerden en az 5 tanesinin görülmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Akpınarlı, “Eğer koroner kalp rahatsızlığı görülmeye başlandıysa yukarıdaki belirtilerden 3 tanesi de Kawasaki Sendromu tanısı için yeterlidir” ifadelerini kullandı.