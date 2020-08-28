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29 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Koronavirüsle birlikte hareketsizleştik

28 Ağustos 2020, Cuma 23:34
Uzmanlar, obezitenin Covid-19 yüzünden ölüm ihtimalini yüzde 50 arttırdığını söylüyor. Yapılan araştırmalar salgınla birlikte hareket seviyemizin azaldığını, spor yapma alışkanlığının bırakıldığını gösteriyor.

Uzmanlar, pandemi sırasında spor yapılamamasına bağlı olarak ortaya çıkan hareket eksikliğiyle obezite ya da kalp sorunları gibi hastalıklarda yükseliş yaşanmasından endişeleniyor. Bu hastalıklar aynı zamanda Covid-19 hastalığının etkilerinin daha ağır hissedilmesine de yol açıyor. BBC’deki habere göre Dünya Bankası’nın 26 Ağustos’ta yayımladığı küresel veriler üzerinden yapılan analize göre obezite Covid-19 yüzünden ölüm ihtimalini yüzde 50 arttırıyor. Aynı araştırmaya göre obezitenin koronavirüse karşı geliştirilen aşının etkisini azaltma ihtimali de bulunuyor. Hareket seviyesini takip eden bir uygulama olan Fitbit, Mart ve Haziran aylarında 4 milyon kullanıcısının davranışlarını inceleyerek bu konuda şimdiye kadar yapılan en kapsamlı araştırmayı gerçekleştirdi. Araştırmada dünya çapında bir kişinin attığı günlük adım sayısının 2019’un aynı dönemine kıyasla ciddî oranda düştüğü görüldü. Haziran ayındaki verilere göre sokağa çıkma kısıtlamalarının azaldığı yerlerde bile bir önceki yılın hareket seviyesine yaklaşılamadı.

En hareketsiz gençler

Bütün yaş grupları arasında 18-29 arasındaki kişilerin en düşük hareket seviyesine sahip olduğu tesbit edildi. Yaşam tarzına ilişkin olarak ortaya çıkan hastalıklarla mücadele etmek için kurulan British Society of Lifestyle Medicine’den doktor Punam Krishan, “Yüksek seviyede olan stres bizim uyku düzeyimizi etkileyebilir, bu da daha sersem ve yorgun hissetmemize yol açar. Bu da enerji seviyemizin düşmesine ve daha az spor yapmamıza neden olur. Spor yapmadığımızda da yemekle ilgili daha kötü kararlar veririz, bu da bizi sonunda sağlımızla ilgili negatif bir döngünün içine atar” diyor. 

YAŞLI NÜFUS DA TEHLİKE ALTINDA 

Özellikle de çocuklar arasında vakaların ve ölümlerin görülmesi ile ilgili endişeler oluştu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) 13-30 yaş arasındaki 8 bin genç ile yaptığı araştırma bu gençlerin yarısının pandemi sırasında spor yapmayı kestiğini gösteriyor. Uzmanlar, obezitenin pandemiden önce de gençler arasında bir sorun olduğunu, koronavirüs ile bu durumun daha da ciddileşebileceğini belirtiyor. Fitbit verilerine göre Haziran 2020’de bir önceki yıla göre adım sayısında yüzde 11 düşüş yaşanan Japonya’da insanların rutinlerine devam etmeyi güvenli bulmadığı ortaya çıktı. Bunun da yaşlı nüfus üzerinde olumsuz bir etkisinin olmasından endişe ediliyor. Tokyo’daki Tsukuba Üniversitesi, 65 yaş üstündeki yaşlıların fizikî aktivitesinin yüzde 28 azaldığını tesbit etti. Bunun da ileride bedensel engellerin meydana gelmesine yol açabileceği kaydedildi.

Ölümlerin çoğu obezite ve yüksek tansiyondan 

Brezilya’nın önde gelen üniversitelerinden olan UFMG (Minas Gerais Federal 

Üniversitesi) 10 kişiden dördünün kilo aldığını ortaya koydu. İtalya, Fransa, İngiltere ve İsrail de vatandaşlarının kilo aldığını belirten ülkeler arasında. Bu durumun sağlık açısından kaygı oluşturduğunu aktaran Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de insanları evlerinde egzersiz yapmaları için teşvik eden kampanyalar düzenliyor. Fitbit verilerine göre dünya çapında adım sayısı en çok düşen ülkelerin başında Haziran 2020’de atılan adımların bir önceki yıla göre yüzde 20 azaldığı Meksika geliyor. Meksika, koronavirüs yüzünden ölüm yaşanan ülkeler sıralamasında üçüncü sırada. Ölenlerin yüzde 70’inden fazlası ise yüksek tansiyon, diyabet ya da obezite gibi sağlık sorunu yaşayan kişiler oldu.

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