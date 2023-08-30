30 Ağustos 2023, Çarşamba 21:14
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kovid-19 salgının yeni varyantlarla sürdüğüne dikkat çekerek, “Salgının hastanelere yansıyan yükü azalmış olmakla birlikte virüs gelişimini sürdürmektedir.
DSÖ’nün izleme aldığı iki yeni Omicron alt varyantı; EG.5 (Eris) ve BA.2.86’dır. Bunlardan Eris tüm dünyada azalan taramalara karşın, salgında ‘yaz piki’ne yol açmış ve hastaneye yatışlara da yansımıştır. KOVID-19 bitmedi, halen hayatımızda duruyor. Yaşlı ve kronik hastalar başta olmak üzere toplumun hem KOVID-19 hem de diğer bulaşıcı hastalıklardan korunması için gerekli önlemlerin alınması, KOVID-19 salgını süresince yapılan hatalardan ders çıkarılıp toplum sağlığına yönelik her türlü düzenlemenin toplumun da içinde olduğu şekilde yapılması gelecek için hayati önemdedir” çağrısında bulundu.
Ankara - anka
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