Kovid-19 çocukluklarda obeziteyi arttırdı

ABD’de her yıl gerçekleştirilen “Uluslararası Obezite Konferansı”nın 40’ıncısı bu sene San Diego’da devam ediyor.

Uluslararası Obezite Konferansı Başkanı Prof. Dr. Steven Heysfield, konferansa değerlendirmelerde bulundu. Obezitenin herhangi bir ülkenin değil, tüm dünyanın önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Heysfield,

Kovid-19 salgınının obezite sıklığı üzerinde de etkisi olduğunu belirterek, “Okuldan uzak kalınmasının ciddi sorunlara yol açtığını salgın sürecinde anlamış olduk. Bu dönemde özellikle çocukluk çağı obezitesinde artış oldu. Çünkü çocuklar okula gitmediler, fiziksel egzersiz yapamadılar ve zamanlarını çoğunlukla ekran başında geçirdiler, evde daha fazla gıda tükettiler. Okul, çocukların düzenli yemek yemeleri ve fiziksel aktivitede bulunmaları için önemli bir ortam.” değerlendirmesinde bulundu.