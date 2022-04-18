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19 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Kovid-19’da ‘endemi süreci’ başladı

18 Nisan 2022, Pazartesi 23:50
Prof. Dr. Aydın Yılmaz, “Kovid-19’da ağır pandemi, salgın dönemi bitti, Bundan sonra ‘endemi’ şeklinde göreceğiz, grip gibi ilerleyecek” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi de olan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz, Kovid-19 vaka sayıları ve vefat oranlarındaki azalmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgınla mücadelede olumlu bir sürece girildiğini vurgulayan Yılmaz, “Hastanemizde şu anda yoğun bakımda yatan 4 hastamız var. Bu hastalarımız uzun süredir tedavi gören kişiler. Yani son 15 günde yoğun bakıma aldığımız Kovid-19 hastası olmadı.” diye konuştu. Kovid-19 servisinde ise sadece 6 hastanın yattığını aktaran Yılmaz, genel durumu iyi olan bu kişilerin de hafta başına doğru taburcu edilmesinin planlandığını söyledi.

“Hastaneye müracaatlar oldukça azaldı”

Prof. Dr. Aydın Yılmaz, Türkiye genelinde de benzer durumun yaşandığını belirterek, “Türkiye genelinde Kovid-19 nedeniyle hastaneye müracaatlar, yoğun bakımda yatan hasta sayısı oldukça azaldı.” dedi. Bu olumlu seyirde en büyük etkenin aşılama olduğunun altını çizen Yılmaz, hastalığı çok sayıda kişinin geçirmesinin sağladığı doğal bağışıklığın da önemli bir faktör olduğunu vurguladı. Aydın Yılmaz, “Kovid-19’da ağır salgın, pandemi dönemi bitti. Bundan sonra ‘endemi’ şeklinde göreceğiz, grip gibi ilerleyecek inşallah. Umuyorum bu yaz mevsimini çok daha rahat geçireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz, domuz gribinde de benzer durumun yaşandığını anımsattı.

Kısıtlamalar, kapanmalar hayatımızdan çıktı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise “Artık kısıtlamalar, kapanmalar hayatımızdan tamamen çıktı ve geri döneceğini de düşünmüyorum” dedi. Hastalığın ölümcüllüğü azaldığını, ülkemizde de iyiye doğru gittiğini aktaran Özlü, şöyle devam etti: “Pandemide yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Sona yaklaşıyoruz deyince de bu virüsün hayatımızdan tamamen çıkacağını varsayamayız. Bu çok gerçekçi bir beklenti olmaz. Ama diğer solunum yolu enfeksiyonları gibi döngüsel, mevsimsel epidemiler yapacağı bir duruma girdiğimizi düşünüyorum. Bireysel korunma tedbirleri dediğimiz maske mesafe temizlik gibi kişinin kendi duyarlılığıyla, kendini korumak için yapacağı şeyler olarak geçiyor. Bunlarda da zorlamalar ve yaptırımların hayatımızdan yavaş yavaş çıkacağını düşünüyorum” dedi

AA

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