Kovid-19, damar hastalıkları riskini arttırıyor

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak, damar cerrahları olarak yeni tedavileri, güncellemeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Kovid-19 ile kalp krizi rakamlarında ciddî artış olduğunu ifade eden Şırlak, “Koronavirüs, kalp damarı, atar veya toplar damar, vücudun herhangi bir yerindeki pıhtı sonucu gelişen damar sorunlarını iki, üç kat artırmış durumda. Bilimsel çalışmalarda bu ortaya konuldu.” diye konuştu. Kovid-19, hareketsiz yaşama ve obezitenin damar hastalıklarını tetiklediğine dikkati çeken Şırlak, şunları kaydetti: “Damar hastalıklarından korunmak için Kovid-19 sürecindeki korunma yöntemlerine uymamız gerekiyor. Normalde damar hastalıklarında ileri yaş grubu risk altındayken, Kovid-19’un yol açtığı pıhtılardan dolayı gençler için de risk oluşturuyor. 15-16 yaşındaki çocuklarda pıhtı sorunuyla karşılaşıyoruz.”

Antalya - aa

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Kovid-19 sonrası çocuklarda MIS-C şüphesi

Kovid-19’u hafif geçiren veya belirtisiz geçirdiği için hasta olduğu anlaşılamayan çocuklar, 2 ila 6 hafta içerisinde ateş, karın ağrısı, genel durumda bozulma ve döküntü gibi bulguları olan ve nadir görülen Multisistem Inflamatuar Sendromu-Çocuk (MIS-C) hastalığına yakalanabiliyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seza Özen, MIS-C’nin çocuk enfeksiyon ve romatoloji uzmanlarının birlikte izlediği bir durum olduğunu belirtti. Ankara - aa