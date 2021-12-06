"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

'Kovid-19 kalıcı hasar bırakıyor'

06 Aralık 2021, Pazartesi 17:00
Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) 4 ay önce kurulan Post Kovid Polikliniğinde hastalığı geçiren 650 kişinin devam eden şikâyetleri izlenerek, bu rahatsızlıkların ortadan kaldırılması için çözüm yolları aranıyor.

KOÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emel Azak, hastalığın takibini poliklinik kurulmadan önce de yaptıklarını söyledi. Kovid-19’un seyrinin poliklinik kurulmasını gerektirdiğini, hastaların şikâyetlerinin bu rahatsızlığı geçirmekle bitmediğini anlatan Azak, hastalarda ortaya çıkan farklı bulguları birleştirme gereği duyduklarını kaydetti. Azak, “Kovid-19 geçirdikten sonra şikâyeti olan hasta popülasyon oranımız yüksek. Hastalığı geçirip iyileşenlerin, literatür verilerine baktığımızda yüzde 85’i hafif seyirli, yüzde 15’i ciddî seyirli. Buraya gelen hastaların yüzde 100’e yakınında bir semptom, yüzde 75’inden fazlasında da en az 2 semptom devam ediyor.” diye konuştu. Azak, hastalarda ilk 3 aya kadar Kovid-19’u geçirdikleri semptomların yüzde 50’ye yakınının sürdüğünü anlatarak, şu bilgileri verdi: “Halsizlik ve öksürük şikayetleri uzun süre devam edebiliyor. Bizim daha önce görmeyip buradaki hastalarla farkındalığımızın arttığı uykusuzluk ciddî bir problem. İlk 12 haftaya kadar bir ölüm korkusu ön plana çıkabiliyor, ama kişilerce bu bastırılıyor. Sorguladığımızda psikolojik problemlerinin de fazla olduğunu görüyorsunuz.

AA

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteorolojiden 3 bölge için fırtına uyarısı

    Demokrasi dünyasından kopmayalım - Yaptırım olursa Türkiye savrulur

    Toprak rezervlerimiz azalıyor

    Son 24 saatte 187 kişi vefat etti

    Enflasyonda Avrupa birincisiyiz

    Felsefe profesörü, Biyolog, Akademisyen Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı vefat etti

    645 kalem ilaç piyasada zor bulunuyor

    Normalleşmenin şartı OHAL’den arınmak

    Ülkeden adaleti sildiler

    Gazeteler kapanma noktasında

    Sağlık çalışanları çözüm bekliyor

    Asgari ücretlinin 90 gıda da satın alma gücü düştü

    Düşük faiz halka yansımadı

    Çiftçi toprağını satıyor

    Değişimin ayak sesleri duyuluyor

    Kaybeden yalnızca Feyzioğlu olmadı

    Bu fay kırılacak galiba

    AB ve ABD, Afganistan’la ilgili “derin endişeli”

    Barolar değişimi seçti

    Çocuk göçmenler Paris'te köprü altında bekliyor: "Evladımın durumu kalbimi acıtıyor"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    A Haber’in özürü yeter mi?
    Osman ZENGİN

    Namaz kılan başörtüsüzler…
    Faruk ÇAKIR

    İftira atanlar çok olur
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şalcı Bacı’nın idamı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Kötülüklerin siyasetle önlenemeyeceği anlaşılmadı mı?
    Muzaffer KARAHİSAR

    Payamlı’da üç gün
    Risale-i Nur'dan

    Niyet ruhtur, o ruhun ruhu da ihlâstır
    Orhan GÜLER

    ‘Helâlleşme,’ kayıtsız kalınmaması gerekli bir süreç
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman’ın tefsirde bir üslûbu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.