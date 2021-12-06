'Kovid-19 kalıcı hasar bırakıyor'

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) 4 ay önce kurulan Post Kovid Polikliniğinde hastalığı geçiren 650 kişinin devam eden şikâyetleri izlenerek, bu rahatsızlıkların ortadan kaldırılması için çözüm yolları aranıyor.

KOÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emel Azak, hastalığın takibini poliklinik kurulmadan önce de yaptıklarını söyledi. Kovid-19’un seyrinin poliklinik kurulmasını gerektirdiğini, hastaların şikâyetlerinin bu rahatsızlığı geçirmekle bitmediğini anlatan Azak, hastalarda ortaya çıkan farklı bulguları birleştirme gereği duyduklarını kaydetti. Azak, “Kovid-19 geçirdikten sonra şikâyeti olan hasta popülasyon oranımız yüksek. Hastalığı geçirip iyileşenlerin, literatür verilerine baktığımızda yüzde 85’i hafif seyirli, yüzde 15’i ciddî seyirli. Buraya gelen hastaların yüzde 100’e yakınında bir semptom, yüzde 75’inden fazlasında da en az 2 semptom devam ediyor.” diye konuştu. Azak, hastalarda ilk 3 aya kadar Kovid-19’u geçirdikleri semptomların yüzde 50’ye yakınının sürdüğünü anlatarak, şu bilgileri verdi: “Halsizlik ve öksürük şikayetleri uzun süre devam edebiliyor. Bizim daha önce görmeyip buradaki hastalarla farkındalığımızın arttığı uykusuzluk ciddî bir problem. İlk 12 haftaya kadar bir ölüm korkusu ön plana çıkabiliyor, ama kişilerce bu bastırılıyor. Sorguladığımızda psikolojik problemlerinin de fazla olduğunu görüyorsunuz. AA

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