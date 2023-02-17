Kovid-19 “kayıp nesil” riskini artırıyor

Dünya Bankası, Kovid-19 salgınının 25 yaş altı gençler üzerindeki etkilerine ilişkin küresel verilerin analiz edildiği “Çöküş ve Toparlanma: Kovid-19 İnsan Sermayesini Nasıl Aşındırdı ve Bu Konuda Ne Yapmalı?” başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, Kovid-19’un gençler üzerindeki etkisinin, “kayıp nesil” riskini artırdığı aktarıldı. Raporda, bugünün öğrencilerinin Kovid-19’un neden olduğu eğitim şokları nedeniyle gelecekteki kazançlarının yüzde 10’una yakınını kaybedebileceği bildirildi. Raporda, düşük ve orta gelirli ülkelerde yaklaşık 1 milyar çocuğun okulların kapanması nedeniyle en az bir tam yıl yüz yüze eğitimden mahrum kaldığı kaydedildi. AA

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