Kovid-19 ve grip kaynaklı ölümler artabilir

Kış aylarının gelmesiyle beraber grip vakaları giderek artış gösteriyor. Grip ve soğuk algınlığı nedeniyle birçok yurttaş hastanelere başvuruyor.

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığı’nın konuya dair bir açıklama yapmamasına karşın hem kendi gözlemleri hem de meslektaşlarından gelen bilgiler neticesinde özellikle grip hastalığının her yaşta insanları olumsuz etkilediğini ortaya koyduğunu söyledi. Pala, “Bilimsel çalışmalara bakacak olursak önümüzdeki 3 ay içerisinde özellikle Çin başta olmak üzere bazı ülkelerde Kovid-19, grip, RSV ve başka viral kökenli hastalıklara bağlı olarak çok sayıda kişinin hastalanması ve maalesef beklenenin biraz üzerinde ölümlerin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha ülkemizdeki bu hastalıkların durumunun ne olduğunun açıklaması gerektiğini vurgulamış olalım” dedi.

Bursa - anka