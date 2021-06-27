Kovid-19 virüsü gıda güvenliğini tehdit ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, birçok ülkenin sınırları kapatması sebebiyle gıda tedarikinde ciddî sıkıntılara yol açarken, arzla bağlantılı belirsizliklerden endişe duyan bazı ülkelerin, gıda ihracatını kısıtlaması bu krizi daha da derinleştirdi.

Başta asıl zorluk, gıdanın bulunması değil gıdaya kolay erişim oldu. Ancak daha sonra arzla bağlantılı belirsizliklerden endişe duyan bazı ülkelerin gıda ihracatını kısıtlaması bu sorunlara bir yenisini ekledi. Halihazırda başka krizlerden etkilenen ülkelerde küçük üreticiler, fiyatları artan tohum ve gübre gibi girdilere erişimde büyüyen zorluklarla karşı karşıya. AA

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