Kovid, beyindeki yaşlanmayı hızlandırıyor

Kovid-19’un hafif geçirilse bile beyinde değişime yol açtığını gösteren araştırmalara bir yenisi eklendi.
Nature Dergisi’nde yayımlanan araştırma ise bugüne kadar yapılanların en geniş çaplısı. Buna göre Kovid-19, hafif geçirilse bile, enfekte olan kişide beynin yaşlanmasını hızlandırabiliyor ve beyinde başka değişikliklere de neden olabiliyor. Araştırma, Kovid-19’a yakalananların beyin dokusunda yakalanmayanlara kıyasla daha fazla gri madde kaybı ve anormallikler oluştuğunu, değişikliklerin çoğunun beynin koku alma duyusuyla ilgili alanında meydana geldiğini belirledi.
Haber Merkezi