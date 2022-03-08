Kovid, beyindeki yaşlanmayı hızlandırıyor

Kovid-19’un hafif geçirilse bile beyinde değişime yol açtığını gösteren araştırmalara bir yenisi eklendi.

Nature Dergisi’nde yayımlanan araştırma ise bugüne kadar yapılanların en geniş çaplısı. Buna göre Kovid-19, hafif geçirilse bile, enfekte olan kişide beynin yaşlanmasını hızlandırabiliyor ve beyinde başka değişikliklere de neden olabiliyor. Araştırma, Kovid-19’a yakalananların beyin dokusunda yakalanmayanlara kıyasla daha fazla gri madde kaybı ve anormallikler oluştuğunu, değişikliklerin çoğunun beynin koku alma duyusuyla ilgili alanında meydana geldiğini belirledi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 88

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.