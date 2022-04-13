Kovid ilacı kullanımına güncelleme

Sağlık Bakanlığı ‘Kovid-19 Erişkin Hasta Tedavisi Rehberi’nde molnupiravir etken maddeli antiviral Kovid-19 ilacının kullanımına ilişkin güncelleme yapıldı.

Molnupiravir etken maddeli antiviral Kovid-19 ilacının kullanımını çeşitli kronik hastalıklar, kalp krizi, inme geçirenler, alzheimer, morbid obezite ve down sendromu gibi grupları da kapsayacak şekilde genişletti. Buna göre, Molnupiravir etken maddeli ilaç, aşılama durumuna bakılmaksızın, tanısı PCR ile doğrulanmış, hafif-orta seyirli, semptomlarının ilk 5 gününde olan ve ağır Kovid-19’a ilerleme açısından yüksek riskli, 18 yaş üstündeki hasta gruplarında da kullanılacak. Haber Merkezi

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