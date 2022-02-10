Kovidden ölümler en az 190 bin

Sağlık ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Onur Başer, yaptığı istatistiki araştırmaya göre, 17 Mart 2020 ile 31 Ocak 2022 tarihleri arasında Türkiye’deki koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının en az 190 bin 501 olduğunu söyledi.

Başer, Covid-19 ile savaşmanın en iyi yolunun bölgesel politikalar uygulamaktan geçtiğini belirtti. İstanbul - anka

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