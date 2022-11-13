Kuduzla mücadelede ‘aşılamanın arttırılması’ önerisi

Dünya için küresel bir hastalık olan Kuduz hastalığının belirtileri ortaya çıkmadan önce aşılama yapılarak engellenebileceği açıklandı.

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Polat Türkoğlu, kuduz hastalığının önlenmesi için aşılamanın artırılması gerektiğini bildirdi. Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kuduz hastalığının dünya için küresel bir hastalık olduğunu, hayvan ve insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Kuduz hastalığının belirtileri ortaya çıkmadan önce aşılama yapılarak engellenebildiğini aktaran Türkoğlu, “Kuduz hastalığının yayılmasında ana rezervuar olarak bilinen köpekler önemli rol oynamaktadır. İnsan ölümlerinin çoğu enfekte köpeklerin ısırması sonucu meydana gelmektedir. Ancak köpekler hastalığın kaynağı değil tam tersine insanlar gibi hastalığın mağdurlarıdır.” ifadelerini kullandı. AA

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