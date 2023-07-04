"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kulak enfeksiyonu olanlar sudan uzak durmalı

04 Temmuz 2023, Salı 17:00
Kulak enfeksiyonları denilince akla ilk çocuklar geliyor.

Özellikle riskli grupta olan çocuklara dikkat çeken Prof. Dr. Çağatay Oysu, “Çocuklardaki bazı özel durumlarda, tedavi için kulak tüpü takıyoruz. Kulak tüpü olan çocuklarda sıvının orta kulağa kaçması ile kulakta kronik bir akıntıya sebep olma olasılığı var” diyerek ebeveynlerinin önlemler alması gerektiğini söylüyor: “Çocuklar kulak enfeksiyonlarına karşı daha hassas, daha eğilimliler. Onun için mesela sık sık dış kulak yolu enfeksiyonu geçiren ya da yakın zamanda orta kulak iltihabı geçiren çocuklar, mutlaka kulak tıpası ya da bone takmalı. Kulağında tüp olan çocuklar için de biz genellikle ailelerine ‘Tatile gitmeden 15 gün önce bize gelin, biz tüpü çıkaralım ya da çıkarılmasına mani bir durum varsa mutlaka bone veya kulak tıpası takın’ diyoruz.”

Kulak enfeksiyonlarına dikkat

Kronik kulak iltihabı olanlara da uyarısı var Oysu’nun. “Bu kişilerin kulak zarları zaten deliktir. Kulakları normal zamanlarda da ara ara akar. Eğer bu kişiler özellikle kirli sulara girerlerse daha riskli kulak akıntılarına ve enfeksiyonlarına maruz kalırlar” diyor. Kişinin kulak zarında delik ya da kulağına takılmış bir tüp varsa bu, dış kulak yolundaki enfeksiyonun orta kulağa da sirayet edebileceğini belirtiyor. Kulak enfeksiyonu olan kişilerin iyileşene kadar deniz veya havuzdan uzak durması gerektiğini vurguluyor.

(TRT Haber)

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa’da en pahalı araç Türkiye’de

    Bu rejimle ekonomi toparlanamaz

    Tüm zamanların en sıcak günü yaşandı

    'Rusya'da 700 bin Ukraynalı çocuk bulunuyor'

    Sudan’da yoğun çatışmalar devam ediyor

    ''Ukrayna'yı Kırım olmadan düşünemiyoruz''

    Mısır’la da normalleştik

    Benzin 26 lirayı geçti

    Papa: Bu eylemlere izin verilmemeli

    Enflasyonda yüzde 5 hedefi zor

    Yüzde 48’i kendi elimizle dağıtmayalım

    Japonya'da "tsuyu" sağanak yağışları nedeniyle 360 bin kişi için tahliye çağrısı

    Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

    Edirne'de 30 dönüm alan zarar gördü

    Filistin, İsrail'le tüm iletişimi kesme kararı aldı

    BM'den İsrail'e uluslararası insani hukuk çağrısı

    Fransa'da 3200 kişi gözaltına alındı - Polis, ölen gencin ailesinden özür diledi

    İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Kur’an’a karşı saygısızlığa tepki

    3 ay uzatma bekliyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakının iç hukuku
    Ali FERŞADOĞLU

    İfsat komitelerinin planları!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fikir için ilim-irfan sermayesi
    Cevher İLHAN

    Müsbet demokratik birliktelik
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Gavs-ı A'zam ve Risale-i Nur ile münasebeti
    Raşit YÜCEL

    Ayaş yolları…
    Hakan Özlen

    Piramidin tepesinde guguklayan hukuk
    Zeynep ÇAKIR

    Yollarda bulurum seni
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.