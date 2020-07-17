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19 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Kurban kesimlerinde daha fazla hijyen

17 Temmuz 2020, Cuma
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi nedeniyle bu yıl kurban kesimlerinde hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat edilmeli” dedi.

Bu yıl koronavirüs gölgesinde geçecek olan Kurban Bayramı’nın çok daha hijyenik şartlarda gerçekleşmesi gerektiğine işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi nedeniyle bu yıl kurban kesimleri birtakım hijyenik tedbirle beraber gerçekleşecek. Hem havaların sıcak gitmesi hem de koronavirüs salgını nedeniyle kurban kesiminde hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat edilmeli. Kurban kesim alanlarında geçmiş yıllarda yaşanan yığılmaların önüne geçilmeli. Kurban kesimi esnasında sıra beklemek yerine randevulu sistem ile insanların topluluk halinde bir araya gelmelerinin önüne geçilmeli” dedi.

Kapasite yeterli değil

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban kesimlerinde bu yıl sosyal mesafe kuralının gözetilmesi ve kurbanların her zamankinden daha hijyenik şartlarda kesilmesi için uyarıda bulunan Palandöken, “Bu yıl Kurban Bayramı’nda büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere yaklaşık 3 milyon kurbanlığın kesilmesi bekleniyor. Ancak özellikle büyükşehirlerde modern kurban kesim alanları vatandaşların talebini karşılayamıyor. Nüfusun artmasıyla birlikte kurban kesim alanlarının kapasitesi maalesef ihtiyacın altında kalıyor. Bu yıl kurban kesimlerinde modern, hijyenik ve soğuk hava deposuna sahip kurban kesim alanlarına çok daha fazla ihtiyaç var. Vatandaşın talebini karşılayabilecek lavabo, tuvalet, kantin, dinlenme alanları ve bekleme alanları gibi sosyal alanları olan modern ve hijyenik kesim alanlarının sayısı artırılmalı” dedi.

Sadece hisse sahipleri gitsin

Palandöken, “Geçmiş yıllardan farklı bir Kurban Bayramında dini vecibelerimizi yerine getireceğiz. Vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yerine getirebilmesi için modern kurban kesim alanlarında kesilen kurbanlıklar pay edildikten sonra açık havada ve sıcakta bekletilmemeli. En önemlisi de kurban kesim alanlarında yığılmanın önüne geçebilmek için alana sadece hisse sahiplerinin randevu saatine göre ateşleri ölçülerek, maskeli, ve sosyal mesafe kuralına göre girmeleri sağlanmalı” şeklinde konuştu.

HABER: AHMET TERZİ - ANKARA

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