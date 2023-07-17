Küresel ısınma alerjenleri tetikliyor - İklim değişikliği hastalıkları etkiler mi?

Küresel ısınma, meteorolojik takvimde değişikliklere sebep olduğu gibi hastalıkların seyrini de değiştiriyor. Özellikle alerjik hastalıklar iklim değişikliğinden büyük ölçüde nasibini almış durumda.

İnsan kaynaklı faaliyetler sonucu karbondioksit emisyonları artıyor, sıcaklıklar yükseliyor. Mevsim döngüleri artık eskisi gibi değil. İklim değişikliğinin en büyük sonucu hiç kuşkusuz sıcaklıklarda görülen artış. Ancak acı reçete, bununla sınırlı değil. Kuraklık, seller, kasırgalar gibi aşırı hava olayları, okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselme ile sudaki asit oranlarında artış, buzulların erimesi gibi etkenler tüm canlılar için ciddi birer risk. Küresel ısınmanın korkutan bir boyutu da, hastalıklar üzerinde gösterdiği etkiler. İnsanoğlunun karşı karşıya olduğu bu tablonun detaylarını Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Kliniği’nden Doç. Dr. Zeynep Çelebi Sözener anlattı.

Alerjenlere etki ediyor

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği üyesi de olan Doç. Dr. Sözener, ısının sanayi öncesi döneme göre 1,1 santigrat derece seviyesinde daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bu durumun okyanusların ısınmasına, buzulların erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine neden olduğunu anlatıyor. Küresel ısınmanın alerjenlere etkisini örneklerle açıklıyor: “Isının artması atmosferde nem tutulmasını da beraberinde getiriyor. Bu durum ev tozu akarı, küf mantarı, polenler gibi solunum yolu ile alınan alerjenlerin atmosferde daha yoğun bulunması ile sonuçlanıyor.

Bahar mevsimi uzadı, polenler arttı

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bitkilerin normalden daha erken tozlaşmasına, bu durum da polenlerin çok daha erken görülmesine neden oluyor. Havanın daha erken ısınması ve daha geç soğuması polen mevsimlerinin daha öne gelmesine ve daha uzun sürmesine yol açıyor. “Polen alerjisi olanlarda burun akıntısı, kaşıntı, hapşırık, burun tıkanıklığı gibi alerjik rinit semptomların önceki yıllara göre daha erken başladığınıve daha uzun sürdüğünü görüyoruz” diyor Doç. Dr. Sözener ve yapılmış çalışmalardan bahsediyor: “Çok uluslu bir meta-analizde ölçüm yapılan bölgelerin yüzde 71’inde artmış alerjenik polen düzeyleri, yüzde 65’inde ise uzamış polen mevsimi süresi saptanmış. 1995-2019 yılları arasında yapılan 25 yıllık bir çalışmada ise; pik polen döneminin doğrusal bir eğilimle her yıl 1,7 gün öne geldiği, pik polen dönemi süresinin yılda 1,3 gün uzadığı, mevsimsel alerjik rinit hastalarının aile hekim başvuru sıklığında yılda 0.01 kat artış olduğu gösterilmiş.”

Ankara - TRT Haber