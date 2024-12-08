Kuru incirlerde zehirli madde alarmı

Türkiye’den ihraç edilen kuru incir ve narlar, Avrupa Birliği’nin (AB) Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında sağlığa zararlı toksin ve pestisitler içerdiği gerekçesiyle uyarı konusu oldu. İtalya ve Bulgaristan’a gönderilen kuru incirlerde, en tehlikeli aflatoksin türlerinden biri olan “Aflatoksin B1” tespit edildi.

Ayrıca Bulgaristan’a ihraç edilen narların yüksek miktarda asetampirid ve sulfoxaflor gibi pestisitler içerdiği belirlendi. Bu zararlı maddelerin insan sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle ürünlerin ithalatı reddedildi. Almanya, Türkiye’den gelen kuru incirlerdeki “Okratoksin A” miktarının tehlikeli seviyede olduğunu duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaparak, ziraî ilaç kullanımını azaltmaya yönelik üretici ve ihracatçı birlikleriyle işbirliği içinde çalışıldığını vurguladı. Bakanlık, 2023 yılı boyunca 4.836 sevkiyattan 49’unun toksin ve pestisit sorunları nedeniyle geri gönderildiğini belirtti.

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