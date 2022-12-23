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23 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Lavabolardaki gizli tehlike

23 Aralık 2022, Cuma 09:20
Birleşik Krallık’taki Reading Üniversitesi’nden araştırmacılar, lavabo ve borulardaki gizli tehlikeyi inceledi.

Reading Üniversitesi’ndeki 250’den fazla lavabonun analiz edildiği araştırma, buraların maya ve küfle dolu olduğunu gösterdi. Ayrıca çok sayıda mantar tespit edildi.

Araştırmacılar önce numune toplayıp lavabolarla ilgili bilgileri derledi. Bilgiler arasında konumu, kullanım amacı ve hangi cinsiyetin kullandığı gibi maddeler var. Numunelerden çıkarılan DNA analiz edildi. Lavabolarda 375 mantar cinsinin olduğu küf ormanların bulunduğu görüldü. Farklı lavabolardaki mantar topluluklarının birbirine son derece benzediği tespit edildi.

Lavabolarda yaşayan mantar türlerinin yüksek sıcaklıklara düşük pH’ye dayanıklı olduğu belirlendi. Bazı türlerin, sabundaki deterjanı besin kanyağı olarak kullandığı da tespit edildi.

Ciddi enfeksiyonlara yol açabilir

Araştırmayı yöneten Dr. Soon Gweon şöyle konuştu: “Zamanımızın yüzde 90’ını kapalı mekanlarda geçirdiğimiz için evlerimizde ve işyerlerimizde mantarlara maruz kalıyoruz. Çoğu insan için bu bir problem değil. Ancak bazı mantar türleri, bağışıklığı baskılanmış kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açabilir.”

Lavabo giderlerinde gizlenen mantarlar arasında, birçok sağlık sorununun potansiyel bir tetikleyicisi olmasıyla kötü bir üne sahip olan siyah küfler de yer alıyor. Siyah küfe maruz kalmak ölümcül bile olabiliyor. İstanbul/Şarku’l Avsat

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