M çiçeği virüsü, Kovid-19 gibi yayılmıyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Salgın ve Pandemi Hazırlığı ve Önleme Direktörü Maria Van Kerkhove M çiçeği virüsüne dair değerlendirmelerde bulundu.

M çiçeği virüsünün Kovid-19 ile aynı olmadığını vurgulayan Kerkhove, “M çiçeği virüsü, Kovid-19 gibi (hava yoluyla) yayılmıyor. Bu yüzden Kovid-19 ile aynı durumun yaşanmadığını görüyoruz. Enfekte biriyle temas halindeyseniz M çiçeği virüsüne yakalanabilirsiniz ancak bu herkesin virüse yakalanacağı anlamına gelmiyor” dedi. Kerkhove, doğru bilgi ve uygulamalarla M çiçeği virüsünün yayılmasının önüne geçilebileceğini söyledi. AA

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