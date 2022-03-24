Maraşlı hanımlar Bediüzzaman’ı andı

Bediüzzaman Haftası Anma programları çerçevesinde Kahramanmaraşlı hanım okuycuları uhuvvetin güçlendigi coşkulu bir programa imza attılar.

Kahramanmaraş Hanım Okuyucuları Bediüzzaman Haftası Anma programlari çerçevesinde 19 Mart Cumartesi düzenlenen organizasyonla bir araya geldi. Elbistan Hanım okuyucularının da katılımıyla uhuvvetin güçlendigi coşkulu bir programa imza attılar. Küçük çocukların mini piyesi ile başlayan program Hatice Sevde Özçelik’in semineri ile devam etti. Özçelik, seminerinde, Üstadın vasıfları, müceddidin vazifeleri, Bediüzzaman’ın telif ettiği eserin ehemmiyeti, ahir zamanda yaptığı vazifeler ve Risale-i Nur talebelerinin sadakati konusunda bilgiler verdi. Üniversiteli genç kızların Tarihçe-i Hayat Orotoryosu ve ilahi dinletisi ise programa renk kattı. Emek verilerek hazırlanan program hediyeleşme ve ikramlarla sona erdi. YENİ ASYA - KAHRAMANMARAŞ

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