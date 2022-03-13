Maske çıktı, enfeksiyonlar arttı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, maske kuralının gevşetilmesi ile son 2 yıldır görünmeyen üst solunum yolu enfeksiyonlarının yeniden ortaya çıktığını belirtti.

T24’deki habere göre Prof. Dr. Aydın şu ifadeleri kullandı, “Özellikle bugünlerde Türkiye’de havaların soğuması nedeniyle insanlar sokaktan daha çok kapalı alanlarda bir araya geliyor ve kalabalıklar oluşturuyor. Artık filyasyon ekipleri de semptomatik olanların dışında kimseden örnek almadığı için toplum içinde virüsün daha kolay bulaşabileceğini de öngörmek lâzım. Bu nedenle kapalı alanlarda fazla vakit geçirdiğimiz için, bu soğuk havalarda maske kuralına daha fazla uymamız gerektiğini düşünüyorum. Son 2 yıldır üst solunum yolu enfeksiyonları neredeyse yoktu” Haber Merkezi

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