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22 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 53

Maske satışları yarıya düştü

21 Şubat 2022, Pazartesi 20:00
İstanbul’da maske satışları azaldı. Eczacı Kübra Yılmaz, “İlk zamanlar maskeye çok talep vardı, maske bulamıyorduk. Satacak stok yapamıyorduk, ama şimdi neredeyse yarı yarıya düştü” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının ardından akıllara ‘Maske kalkacak mı?’ sorusu geldi. İstanbul’da eczacılar, maske satışlarının pandeminin ilk günlerine kıyasla yarı yarıya düştüğüne dikkat çekerken Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu ‘Maskeyi kimse çıkarmasın’ uyarısında bulundu. Vatandaşlar ise ikiye ayrılmış durumda. Sputnik’deki habere göre koronavirüsün ilk zamanlarına kıyasla maske satışlarının neredeyse yarı yarıya düştüğünü söyleyen eczacı Kübra Yılmaz, “İlk zamanlar maskeye çok talep vardı, maske bulamıyorduk. Satacak stok yapamıyorduk, ama şimdi neredeyse yarı yarıya düştü. İlk zamanlar 50 kutu satıyorsak şu an 15-20 kutu anca satıyoruz. Bunda aşının etkisi de var, aşıyla birlikte insanlar biraz daha rahatladı. Bu yüzden çoğu kişi de sokakta maskesiz geziyor, bu da maske satışlarını düşürdü” dedi.

Maskeyi çıkarmayın

İnsanların koronavirüse alıştığını düşündüğünü belirten eczacı Polat Peker de, “Maske satışlarımız eskiye nazaran oldukça düşük. Bir ara çok hızlıydı, ama şimdi o kadar değil. Neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. İnsanların koronavirüse alıştığını ve eskiye göre daha az korkutucu olduğunu düşünüyorum. İnsanların yoğun olabileceği kapalı alanlarda maske kullanımının devam etmesinde fayda var” ifadelerini kullandı. Maskenin ağız ve solunum yollarını koruduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Mecburiyet ortadan kalksa bile influenza ve gribal salgınların olduğu ilkbahar, sonbahar ve kış dönemlerinde sağlığı korumak için artık maskeyi kullanmamız gerekiyor. Belki mecburiyet veya zorunluluk olmayabilir, ama bireysel sağlığı korumak adına kesinlikle bu elzem” diye konuştu. Prof. Dr. Akkoyunlu, “Maskeyi erken dönemde çıkartırsak, Omicron salgınının alevine bir odun atmış oluruz. Bu nedenle sosyal yaşantının yoğun şekilde olduğu ortamlarda kesinlikle maskenin takılmasını öneriyoruz. Maskeyi kimse çıkarmasın”

Haber Merkezi

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